О себе

Всем привет! Рад вас видеть на моей странице!

Немного о себе:

- работаю в области искусственного интеллекта (компьютерное зрение, рекомендательные системы, чат-боты), поэтому если вам нужно поговорить с кем-нибудь 24/6, то обращайтесь ко мне - я подберу для вас того самого помощника))

- тренируюсь (чтобы при необходимости предотвратить восстание машин)

- изучаю Английский; мой уровень B2 и в данный момент я смотрю сериалы и читаю статьи на английском, дабы перешагнуть плато и выйти на С1.

- люблю всякие активности: купания в проруби зимой, походы в пещеры и в горы, фильмы ужасов и чтение Библии (шутка). Если ты такой (ая) же экстремал - you are welcome.



Живу в Тульской области, часто бываю в Москве