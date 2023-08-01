Тула
Профиль пользователя TotSamiy
О себе
Всем привет! Рад вас видеть на моей странице!
Немного о себе:
- работаю в области искусственного интеллекта (компьютерное зрение, рекомендательные системы, чат-боты), поэтому если вам нужно поговорить с кем-нибудь 24/6, то обращайтесь ко мне - я подберу для вас того самого помощника))
- тренируюсь (чтобы при необходимости предотвратить восстание машин)
- изучаю Английский; мой уровень B2 и в данный момент я смотрю сериалы и читаю статьи на английском, дабы перешагнуть плато и выйти на С1.
- люблю всякие активности: купания в проруби зимой, походы в пещеры и в горы, фильмы ужасов и чтение Библии (шутка). Если ты такой (ая) же экстремал - you are welcome.
Живу в Тульской области, часто бываю в Москве
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