⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Тула

Тула
Профиль пользователя TotSamiy

фото пользователя TotSamiy

О себе

Всем привет! Рад вас видеть на моей странице!
Немного о себе:
- работаю в области искусственного интеллекта (компьютерное зрение, рекомендательные системы, чат-боты), поэтому если вам нужно поговорить с кем-нибудь 24/6, то обращайтесь ко мне - я подберу для вас того самого помощника))
- тренируюсь (чтобы при необходимости предотвратить восстание машин)
- изучаю Английский; мой уровень B2 и в данный момент я смотрю сериалы и читаю статьи на английском, дабы перешагнуть плато и выйти на С1.
- люблю всякие активности: купания в проруби зимой, походы в пещеры и в горы, фильмы ужасов и чтение Библии (шутка). Если ты такой (ая) же экстремал - you are welcome.

Живу в Тульской области, часто бываю в Москве

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

сыграть в jackbox (весёлая игра для всей компании)

маленькое фото пользователя Kirill.K5
Откликнулся 1 участник

Тула → прогуляться, перекусить

Пойти в поход в пещеры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя AlexKiss

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя pie_lina

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, поиграть в настольные игры

Откликнулось 11 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Тула

маленькое фото пользователя Vyacheslav78
маленькое фото пользователя klu0i0kva
маленькое фото пользователя IrinaRybakova
маленькое фото пользователя Anya2009
маленькое фото пользователя Makdim010101
маленькое фото пользователя dk6u3
маленькое фото пользователя mk43
маленькое фото пользователя Eliza
маленькое фото пользователя Irinastopytsot
маленькое фото пользователя Vika_455
маленькое фото пользователя Natasha07
маленькое фото пользователя Zarina2103
маленькое фото пользователя Alkuz
маленькое фото пользователя EkaterinaCat
маленькое фото пользователя Onna
маленькое фото пользователя Shustrik
маленькое фото пользователя Alice144
маленькое фото пользователя Arkadyi
маленькое фото пользователя Taty29
маленькое фото пользователя ssashvash
маленькое фото пользователя Number13
маленькое фото пользователя Alex7193
маленькое фото пользователя Guseinova
маленькое фото пользователя Trevorie
маленькое фото пользователя Stasan
маленькое фото пользователя 147alikcei
маленькое фото пользователя Mari97
маленькое фото пользователя aleks_rus

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам