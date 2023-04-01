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Сочи
Профиль пользователя Any89

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О себе

Отдыхаю в Сочи, центр. Хочу найти подругу для походов на пляж, кафешки

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Ищу подружек позагорать в центре. Кто один на отдыхе? Присоединяйтесь

маленькое фото пользователя natalia.s
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

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Сочи → сходить на мероприятие

Погулять или просто пообщаться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ksu13

Сочи → прогуляться, перекусить

Я хочу для начала познакомиться и найти подруг в городе Сочи ❤️

Откликнулся 1 участник

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