Сочи
Профиль пользователя natalia.s
О себе
Люблю всё фотать и снимать, а также сама обожаю фоткаться. Люблю много гулять и обожаю гулять в красивых, атмосферных местах. Занимаюсь спортом и поддержу любую движуху 💪🏼
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры
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