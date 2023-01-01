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Щелково
Профиль пользователя Alevtinka

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О себе

Очень хочу найти подругу, которая сможет терпеть мою работу она у меня почти 24/7 , могу сделать ноготочки , макияж , бровки , фотосессию 🥰

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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