Слушаю любую музыку которая понравиться по биту, мелодии или по тексту. Люблю тюленить и залипать в видосики и сериалы. Нравится смотреть ПЧК (хотелось бы поиграть в подобную настолку). Очень нравится копаться с машинами и мотоциклами.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

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