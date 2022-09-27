Щелково
Профиль пользователя Zelen6661
О себе
Люблю оружие в том числе стрелять из него- тир и т.д.
На велосипеде погонять и т.д. всегда рад.
С деньгами никогда проблем не было, но я не люблю попрошаек.
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Бизнес 🏫 Учеба ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Щелково
Ищешь друзей и компанию в городе Щелково?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Щелково.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.