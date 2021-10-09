Санкт-Петербург
Профиль пользователя Paul_l

фото пользователя Paul_l
фото #2 пользователя Paul_l
фото #3 пользователя Paul_l

О себе

Учусь на 1 курсе вышки, после шараги
Люблю футбол, игры
Меломан
Могу поддержать многие темы разговора, но прям сверхинтелектуальных бесед врятли

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 🎭 Театр 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Просто ищу новое общение

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.