Санкт-Петербург
Профиль пользователя Paul_l
О себе
Учусь на 1 курсе вышки, после шараги
Люблю футбол, игры
Меломан
Могу поддержать многие темы разговора, но прям сверхинтелектуальных бесед врятли
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 🎭 Театр 🪐 Астрология / таро
События пользователя
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