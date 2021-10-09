Учусь на 1 курсе вышки, после шараги Люблю футбол, игры Меломан Могу поддержать многие темы разговора, но прям сверхинтелектуальных бесед врятли

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 🎭 Театр 🪐 Астрология / таро

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.