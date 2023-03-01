Франкфурт
Профиль пользователя Kirillbatu

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О себе

21 years old 😁
Frankfurt am Main 📍
Insta : Kirill Batuchtin 🎭

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться

События пользователя

Франкфурт → сходить на мероприятие

Помогите разобраться в приложении 😂🤪

Участие в других событиях

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Найти друзей для общения

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Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

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За любое общение и дружбу!🙂

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Как ваше настроение?

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Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

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Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

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Ищу музыкантов.

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Санкт-Петербург → Другое

Просто ищу новое общение

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Франкфурт.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.