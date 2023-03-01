Франкфурт
Профиль пользователя Kirillbatu
О себе
21 years old 😁
Frankfurt am Main 📍
Insta : Kirill Batuchtin 🎭
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Екатеринбург → Другое
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )
Москва → Другое
За любое общение и дружбу!🙂
Санкт-Петербург → Другое
Как ваше настроение?
Москва → Другое
Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят
Москва → Другое
Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅
Москва → Другое
Ищу интересных людей
Казань → Другое
Ищу интересных людей
Санкт-Петербург → Другое
Ищу музыкантов.
Санкт-Петербург → Другое
Просто ищу новое общение
Ищешь друзей и компанию в городе Франкфурт?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Франкфурт.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.