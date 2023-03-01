Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

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Москва → Другое Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

Москва → Другое Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

Санкт-Петербург → Другое Как ваше настроение?

Москва → Другое За любое общение и дружбу!🙂

Ищешь друзей и компанию в городе Франкфурт?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Франкфурт.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.