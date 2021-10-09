Санкт-Петербург
Профиль пользователя Daririshka

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О себе

Ну,что рассказать
Мне 20, учусь на последнем курсе на маркетолога
Люблю смотреть фильмы и много гулять)
Ищу нового общения, а там уж может и дружбу
Предпочитаю сначала пообщаться онлайн,узнать человека немного поближе)
Каких-то высокоинтеллектуальных бесед можно от меня не ждать🙃 Люблю весело проводить время, сейчас же последний месяц лета 🥰

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств 🙃

Санкт-Петербург → пообщаться

Да просто ищу новое общение,желательно из моего города🧸

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг) 💅🏻

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

найти бы друзей, компанию

маленькое фото пользователя Paul_l
Санкт-Петербург → Другое

Просто ищу новое общение

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.