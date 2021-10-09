Ну,что рассказать Мне 20, учусь на последнем курсе на маркетолога Люблю смотреть фильмы и много гулять) Ищу нового общения, а там уж может и дружбу Предпочитаю сначала пообщаться онлайн,узнать человека немного поближе) Каких-то высокоинтеллектуальных бесед можно от меня не ждать🙃 Люблю весело проводить время, сейчас же последний месяц лета 🥰

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🪐 Астрология / таро

Санкт-Петербург → пообщаться Да просто ищу новое общение,желательно из моего города🧸

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