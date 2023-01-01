О себе

После двух лет в эмиграции вернулась в Россию по зову сердца (и других внутренних органов 👩‍⚕️). За это время растеряла все социальные контакты, так мне необходимые. Поэтому буду рада встретиться на кофе, обсудить дела насущные с настоящими живыми людьми :)



Мне 26, я iOS-разработчица и люблю заниматься йогой.



Еще мне нравится всякое творческое. Сейчас я учусь рисовать людей (получается с переменным успехом), вот-вот пойду на свои первые занятия по синтезатору и вокалу. О, еще я люблю вязать 🧶 (зацените жилетку)