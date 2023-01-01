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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Nastya34

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О себе

После двух лет в эмиграции вернулась в Россию по зову сердца (и других внутренних органов 👩‍⚕️). За это время растеряла все социальные контакты, так мне необходимые. Поэтому буду рада встретиться на кофе, обсудить дела насущные с настоящими живыми людьми :)

Мне 26, я iOS-разработчица и люблю заниматься йогой.

Еще мне нравится всякое творческое. Сейчас я учусь рисовать людей (получается с переменным успехом), вот-вот пойду на свои первые занятия по синтезатору и вокалу. О, еще я люблю вязать 🧶 (зацените жилетку)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

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События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

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