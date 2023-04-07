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Санкт-Петербург
Профиль пользователя anastasiayeah

фото пользователя anastasiayeah

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📺 Политика🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя MisFits

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить погулять, пообщаться

Откликнулся 1 участник

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