Всё как у всех. Музыка от рока до попсы. Фэнтези, научная фантастика, классика. Любовь к прогулкам на велосипеде или самокате. Люблю и умею вкусно готовить. Мастер по деревообработке. Душа потерявшаяся в звёздах. Некогда экскурсовод планетария. Немного могу на гитаре. Мечтаю освоить скрипку и саксофон. Отец четырёх великолепных котиков. Хочется лёгкого и непринуждённого общения.

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба

☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

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