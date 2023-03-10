Меломан с уклоном на реп) Предпочитаю ролики летом, зимой сноуборд. Несколько лет назад открыл категорию на мото, стараюсь выбираться на трек. Стараюсь быть разносторонне развитым человеком. Могу поговорить практически на любую тему.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

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