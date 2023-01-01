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Ростов-на-Дону
Привет, меня зовут Богдан. Учу машины и людей, но только на работе. Люблю плавать и настольный теннис. Расслабляюсь за просмотром ужастиков, аниме или сериалов. Иногда срываюсь поздно ночью в кино или в Кумженку ну или просто прогуляться. Если нри для тебя это не просто 3 веселых буквы мы точно найдем как скоротать вечерок другой. Если дочитал и хочешь пообщаться - пиши.
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Volbo
О себе
Привет, меня зовут Богдан. Учу машины и людей, но только на работе. Люблю плавать и настольный теннис. Расслабляюсь за просмотром ужастиков, аниме или сериалов. Иногда срываюсь поздно ночью в кино или в Кумженку ну или просто прогуляться. Если нри для тебя это не просто 3 веселых буквы мы точно найдем как скоротать вечерок другой. Если дочитал и хочешь пообщаться - пиши.
Ап-двагодатерапии-чхи!
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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