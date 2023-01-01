О себе

Привет, меня зовут Богдан. Учу машины и людей, но только на работе. Люблю плавать и настольный теннис. Расслабляюсь за просмотром ужастиков, аниме или сериалов. Иногда срываюсь поздно ночью в кино или в Кумженку ну или просто прогуляться. Если нри для тебя это не просто 3 веселых буквы мы точно найдем как скоротать вечерок другой. Если дочитал и хочешь пообщаться - пиши.



Ап-двагодатерапии-чхи!