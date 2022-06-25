Петропавловск
Профиль пользователя Anastasia556
О себе
Люблю заниматься спостом умею подерживать людей и люблю дорамы и аниме
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
🏢 Работа 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан
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