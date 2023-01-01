О себе

Я слушаю разную музыку , в основном отдаю предпочтение року и классической музыке, но и новые песни не обходят меня стороной . Увлекаюсь вязанием , так же начала рисовать картины по номерам , очень завораживающий процесс . Еще из увлечений это музыка , играю на фортепиано .