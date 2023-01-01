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Петропавловск
Петропавловск
Профиль пользователя Yana_21
О себе
Я слушаю разную музыку , в основном отдаю предпочтение року и классической музыке, но и новые песни не обходят меня стороной . Увлекаюсь вязанием , так же начала рисовать картины по номерам , очень завораживающий процесс . Еще из увлечений это музыка , играю на фортепиано .
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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