Из основных увлечений интересуюсь музыкой (меломан - в плане слушаю "почти все") в основном рок (разной направленности), electro swing, DnB и т.д. Аниме тематикой в частности манга, ранобэ, аниме уже почти не смотрю. Настольные игры в особенности Ролевые (ДнД и авторские сеттинги по интернету, ДнД в своем городе в антикафе, система Gurps). Разные компьютерные игры начиная от инди проектов заканчивая онлайн Fps шутанами.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📚 Книги

📺 Политика 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

Ищешь друзей и компанию в городе Петропавловск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Петропавловск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.