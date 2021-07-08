Недавно немного по путешествовал остался доволен . О себе хочу начать читать книги люблю фильмы в музыке перепробовал все жанры под настроение . Из фильмов люблю обожаю Марвел И старые классические боевики и комедий (с черным юмором ) В еде превердлив люблю готовить для себя

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

Пермь → пообщаться Надо убить время до 6 вечера 😀

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