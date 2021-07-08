Пермь
Профиль пользователя Roman3301
О себе
Недавно немного по путешествовал остался доволен . О себе хочу начать читать книги люблю фильмы в музыке перепробовал все жанры под настроение .
Из фильмов люблю обожаю Марвел
И старые классические боевики и комедий (с черным юмором )
В еде превердлив люблю готовить для себя
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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