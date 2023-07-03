О себе

Люблю общаться, вкусно поесть, пиццу, пасту или хинкали. Стрелялки, горные лыжи

Очень люблю исследовать ловушки ума.



Я практикующий психолог.



Довожу до результата экспертов и предпринимателей в индивидуально выстроенной программе изменений.



Владелец маркетингового агентства после первой сессии со мной увеличила доход с 250000₽ до 550000₽, переехала жить в Турцию, поступила в университет бизнеса, с близкими стала общаться ещё лучше.



Темы отношений для меня тоже очень интересны. Могу помирить девушек на грани развода с мужьями или отпустить старые отношения уже с первой встречи.



Иногда сам не верю, что я такое делаю.



Интересно познакомиться с теми, кто не стоит на месте и хочет меняться к лучшему. Я так понимаю здесь все такие, верно?