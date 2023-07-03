Пермь
Профиль пользователя Gairat
О себе
Люблю общаться, вкусно поесть, пиццу, пасту или хинкали. Стрелялки, горные лыжи
Очень люблю исследовать ловушки ума.
Я практикующий психолог.
Довожу до результата экспертов и предпринимателей в индивидуально выстроенной программе изменений.
Владелец маркетингового агентства после первой сессии со мной увеличила доход с 250000₽ до 550000₽, переехала жить в Турцию, поступила в университет бизнеса, с близкими стала общаться ещё лучше.
Темы отношений для меня тоже очень интересны. Могу помирить девушек на грани развода с мужьями или отпустить старые отношения уже с первой встречи.
Иногда сам не верю, что я такое делаю.
Интересно познакомиться с теми, кто не стоит на месте и хочет меняться к лучшему. Я так понимаю здесь все такие, верно?
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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