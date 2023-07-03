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Пермь
Профиль пользователя Gairat

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О себе

Люблю общаться, вкусно поесть, пиццу, пасту или хинкали. Стрелялки, горные лыжи
Очень люблю исследовать ловушки ума.

Я практикующий психолог.

Довожу до результата экспертов и предпринимателей в индивидуально выстроенной программе изменений.

Владелец маркетингового агентства после первой сессии со мной увеличила доход с 250000₽ до 550000₽, переехала жить в Турцию, поступила в университет бизнеса, с близкими стала общаться ещё лучше.

Темы отношений для меня тоже очень интересны. Могу помирить девушек на грани развода с мужьями или отпустить старые отношения уже с первой встречи.

Иногда сам не верю, что я такое делаю.

Интересно познакомиться с теми, кто не стоит на месте и хочет меняться к лучшему. Я так понимаю здесь все такие, верно?

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Встреча с психологом

Участие в других событиях

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Пермь → пообщаться

Хочу обменятся эмоциями и конечно же подружится ☺️

Откликнулось 6 участников

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