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Пенза
Профиль пользователя cute_peach

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О себе

Слушаю stray kids, txt,enh,xdh.. смотрю аниме, читаю манхвы, а также слушаю Алёну Швец,космонавтов нет,папин олимпос,Адлин и т.д... пытаюсь выучить корейский.. пока-что корейский на нуле.. и ещё я играю на гитаре... ищю подругу..

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

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