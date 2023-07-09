О себе

Слушаю stray kids, txt,enh,xdh.. смотрю аниме, читаю манхвы, а также слушаю Алёну Швец,космонавтов нет,папин олимпос,Адлин и т.д... пытаюсь выучить корейский.. пока-что корейский на нуле.. и ещё я играю на гитаре... ищю подругу..