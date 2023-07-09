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Пенза
Пенза
Профиль пользователя cute_peach
О себе
Слушаю stray kids, txt,enh,xdh.. смотрю аниме, читаю манхвы, а также слушаю Алёну Швец,космонавтов нет,папин олимпос,Адлин и т.д... пытаюсь выучить корейский.. пока-что корейский на нуле.. и ещё я играю на гитаре... ищю подругу..
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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