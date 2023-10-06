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Пенза
Профиль пользователя Ksusha77777

фото пользователя Ksusha77777

О себе

Сейчас учусь и работаю, хожу так же на танцы и стретчинг в гамаках, люблю смотреть фильмы и сериалы по вечерам

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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