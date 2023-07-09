О себе

Приветик, мой дорогой друг. Меня зовут Аня✨



Самое время рассказать о себе. У меня есть замечательная собака по имени Чайзи - английский кокер спаниель.🐶 Для меня она как ребенок, в фото ты ее тоже можешь увидеть. Она невероятная и любвеобильная.



Люблю читать разные исторические статьи, люблю игры: самые любимые в последнее время это "Атомик Харт" и "Метро 2033". Очень впало в душу. Люблю читать мангу в жанре романтики и попаданок. 💜🩷🧡Раньше читала яой, сейчас же смотрю обзор только разного рода кринжа ахах.



Люблю смотреть так же ютуб, особенно шоу от ю, разные юморной контент по типу Сибирского, Бридж, криминальная Россия :)



Я нежный и ранимый человек,🥺 но есть неприятная черта, что я могу начать яростно отстаивать свое мнение, порой не могу сдержать эмоций, прорабатываю это. Я была в отношения 4.5 года, закончились они плохо... Поэтому сейчас ищу друзей, компанию, где я бы могла получить положительные эмоции и общение приятное. Нравится мне гулять, качественно проводить время, изучать что-то новое, получать массу положительных эмоций. Но я немного стеснительный и закрытый человек. Мне нужно узнать человека поближе и только тогда я смогу ему полностью открыться.



Люблю так же смотреть исторические и художественные фильмы и сериалы. Из последних просмотренных мной - "Екатерина 2" "Корона" "Мятеж".



А в последнее время полюбила русский рок: Три дня дождя, мукка,полнаялюбаи, Лера и прочее похожие исполнители.



В Пензу я переехала год назад и тем более сейчас тяжелый период в жизни, где хочется заполнить жизнь положительными эмоциями(◕‿◕✿)



Буду рада новым знакомствам и общению❤