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Пенза
Профиль пользователя Annetar

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О себе

Приветик, мой дорогой друг. Меня зовут Аня✨

Самое время рассказать о себе. У меня есть замечательная собака по имени Чайзи - английский кокер спаниель.🐶 Для меня она как ребенок, в фото ты ее тоже можешь увидеть. Она невероятная и любвеобильная.

Люблю читать разные исторические статьи, люблю игры: самые любимые в последнее время это "Атомик Харт" и "Метро 2033". Очень впало в душу. Люблю читать мангу в жанре романтики и попаданок. 💜🩷🧡Раньше читала яой, сейчас же смотрю обзор только разного рода кринжа ахах.

Люблю смотреть так же ютуб, особенно шоу от ю, разные юморной контент по типу Сибирского, Бридж, криминальная Россия :)

Я нежный и ранимый человек,🥺 но есть неприятная черта, что я могу начать яростно отстаивать свое мнение, порой не могу сдержать эмоций, прорабатываю это. Я была в отношения 4.5 года, закончились они плохо... Поэтому сейчас ищу друзей, компанию, где я бы могла получить положительные эмоции и общение приятное. Нравится мне гулять, качественно проводить время, изучать что-то новое, получать массу положительных эмоций. Но я немного стеснительный и закрытый человек. Мне нужно узнать человека поближе и только тогда я смогу ему полностью открыться.

Люблю так же смотреть исторические и художественные фильмы и сериалы. Из последних просмотренных мной - "Екатерина 2" "Корона" "Мятеж".

А в последнее время полюбила русский рок: Три дня дождя, мукка,полнаялюбаи, Лера и прочее похожие исполнители.

В Пензу я переехала год назад и тем более сейчас тяжелый период в жизни, где хочется заполнить жизнь положительными эмоциями(◕‿◕✿)

Буду рада новым знакомствам и общению❤

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Пенза → другое

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