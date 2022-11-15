⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Пенза

Пенза
Профиль пользователя Elemise

фото пользователя Elemise
фото #2 пользователя Elemise
фото #3 пользователя Elemise

О себе

Простая до не возможности, за любой движ) Играю в компьютерные игры.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Пенза

Ищешь друзей и компанию в городе Пенза?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пенза.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.