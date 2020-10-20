Оренбург
Профиль пользователя Spel
О себе
Не пью, не курю, обладаю запасом туристических историй на 10 лет вперёд.
Люблю поговорить "за жизнь" и про отношения. Храню секреты как бабушкин сундук.
За спорт, туризм с рюкзаком по горам и ожирение по праздникам.
Не смотря на весь спорт, побатонить дома тоже люблю)
Слушаю рок, метал, транс, ретровейв, чил.
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
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