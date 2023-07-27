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Оренбург
Профиль пользователя Katelyn

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О себе

Играю в геншин, смотрю аниме, Дорамы, слушаю kpop музыку и люблю дэнсить

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Оренбург → пообщаться
Аниме, книги, kpop, Дорамы, геншин

Участие в других событиях

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