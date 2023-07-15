Оренбург
Профиль пользователя Ibragim01

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О себе

Miyagi

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Оренбург → прогуляться, перекусить

Я люблю гулять

Участие в других событиях

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Новосибирск → Другое

Поговорить о чём угодно🙃

маленькое фото пользователя Julia2603
Оренбург → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Расскажите , какой смотрели фильм , и понравился ли вам он?)

маленькое фото пользователя alena543
Оренбург → Другое

Найти парня

Москва → Другое

Хочу найти приятный и открытых людей! Простых людей и добрых.

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