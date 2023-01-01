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Новосибирск
Профиль пользователя Trtk

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О себе

Человек не сильно эмоциональный, обожаю НРИ как с серьезной миной(отыгрышем) так и полный угар.. Легкий на подъем могу составить компанию в различных мероприятиях от похода на концерт, до помощи в ремонте) работаю 5/2 поэтому по большей части общение онлайн и не частые встречи в реале. Ахтунг!! Увага!! Алярм!! Черный пояс по черному и не толелерантному юмору!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Ищу интересных людей для общения и помощи расширения Лора своей НРИ

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 383 участника

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