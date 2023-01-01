О себе

Человек не сильно эмоциональный, обожаю НРИ как с серьезной миной(отыгрышем) так и полный угар.. Легкий на подъем могу составить компанию в различных мероприятиях от похода на концерт, до помощи в ремонте) работаю 5/2 поэтому по большей части общение онлайн и не частые встречи в реале. Ахтунг!! Увага!! Алярм!! Черный пояс по черному и не толелерантному юмору!