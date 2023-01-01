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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Trtk
О себе
Человек не сильно эмоциональный, обожаю НРИ как с серьезной миной(отыгрышем) так и полный угар.. Легкий на подъем могу составить компанию в различных мероприятиях от похода на концерт, до помощи в ремонте) работаю 5/2 поэтому по большей части общение онлайн и не частые встречи в реале. Ахтунг!! Увага!! Алярм!! Черный пояс по черному и не толелерантному юмору!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан
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