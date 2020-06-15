Меломан, люблю слушать музыку в целом. Но по большей части слушаю рок как отечественный (Кино, Lumen, КиШ, Ария, Элизиум, ЖЩ и др.), так и зарубежный (там много, лень перечислять). Играю на гитаре и недавно начал заниматься вокалом. Спортом занимаюсь не так активно, в основном это домашние тренировки, но в планах пойти в тренажерный зал или на Джиу-джитсу. Работаю инженером и занимаюсь саморазвитием, размышляю об открытии своего дела (пока не решил что именно). Ищу людей для общения/прогулок/походов на различные мероприятия/совместные фото и прочие активности.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.