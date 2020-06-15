Новосибирск
Профиль пользователя Lynnait
О себе
Меломан, люблю слушать музыку в целом. Но по большей части слушаю рок как отечественный (Кино, Lumen, КиШ, Ария, Элизиум, ЖЩ и др.), так и зарубежный (там много, лень перечислять). Играю на гитаре и недавно начал заниматься вокалом.
Спортом занимаюсь не так активно, в основном это домашние тренировки, но в планах пойти в тренажерный зал или на Джиу-джитсу.
Работаю инженером и занимаюсь саморазвитием, размышляю об открытии своего дела (пока не решил что именно).
Ищу людей для общения/прогулок/походов на различные мероприятия/совместные фото и прочие активности.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Прогуляться по вечернему городу, пообщаться, пофоткаться)
Сходить вечером в боулинг
Прогуляться по городу, пообщаться, отдохнуть пофоткаться
Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей
Участие в других событиях
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