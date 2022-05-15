Новосибирск
Профиль пользователя Dashs
О себе
Привет, я Даша 💁♀️
Мне 21 год, я учусь на психолога. Работаю мастером маникюра, помогаю стать девушкам еще красивее 💅🏻💅🏻💅🏻
Мои хобби - занимаюсь вокалом, пишу картину маслом, интресуюсь историей, а в последнее время в особенности историй искусств.
Я общительная, люблю гулять и говорить обо всем не свете 😉
Обожаю домашних животных, мечтаю завести маленькую собачку дома 🐶
Люблю как шумные компании, так и душевные посидели и разговоры по душам.
Легкая на подъем
Мечтаю о путешествиях ✈️
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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