Привет, я Даша 💁‍♀️ Мне 21 год, я учусь на психолога. Работаю мастером маникюра, помогаю стать девушкам еще красивее 💅🏻💅🏻💅🏻 Мои хобби - занимаюсь вокалом, пишу картину маслом, интресуюсь историей, а в последнее время в особенности историй искусств. Я общительная, люблю гулять и говорить обо всем не свете 😉 Обожаю домашних животных, мечтаю завести маленькую собачку дома 🐶 Люблю как шумные компании, так и душевные посидели и разговоры по душам. Легкая на подъем Мечтаю о путешествиях ✈️

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

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