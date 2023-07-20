О себе

Ищу подруг для активного времяпрепровождения )

Интересуюсь психологией, саморазвитием, часто посещаю различного рода мероприятия в Нск, езжу в другие города и страны.

Ищу таких же разносторонних и активных девушек 30-45 лет для общения и совместного отдыха.