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Новосибирск
Профиль пользователя Elena_84

фото пользователя Elena_84

О себе

Ищу подруг для активного времяпрепровождения )
Интересуюсь психологией, саморазвитием, часто посещаю различного рода мероприятия в Нск, езжу в другие города и страны.
Ищу таких же разносторонних и активных девушек 30-45 лет для общения и совместного отдыха.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🏫 Учеба

Не нравится:

🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе или сходить на мероприятие

маленькое фото пользователя TANY85_85
маленькое фото пользователя Musena
маленькое фото пользователя Irina_nsk
маленькое фото пользователя Kseniya8635784
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irishka78

Новосибирск → сходить на мероприятие

Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Goodman

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы подружиться с кем-то похожим на себя

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Musena

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя OlgaKolsky

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Кто хочет прогуляться и пообщаться где нибудь в центре или на набережной?

Откликнулись 2 участника

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