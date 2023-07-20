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Новосибирск
Ищу подруг для активного времяпрепровождения )
Новосибирск
Профиль пользователя Elena_84
О себе
Ищу подруг для активного времяпрепровождения )
Интересуюсь психологией, саморазвитием, часто посещаю различного рода мероприятия в Нск, езжу в другие города и страны.
Ищу таких же разносторонних и активных девушек 30-45 лет для общения и совместного отдыха.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🏫 Учеба
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