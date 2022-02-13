Новороссийск
Профиль пользователя Mikelle
О себе
Ru/Eng. Кроткий как голубь, мудрый как змея. Не люблю показуху. Предпочитаю реальное виртуальному по мере возможности. Фанат Кристиана Бейла -раз в три года разъедаюсь до ~120 кг, а потом резко худею до 70. Против стандартов красоты.
Люблю движение вверх и уважаю себе подобных.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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