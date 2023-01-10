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Новороссийск
Профиль пользователя Rahtop

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О себе

Фотограф, резчик по дереву и в целом разносторонний и творческий челик.
Люблю погулять в лес в горы, в город или кафешки даже не зовите - я друид)
Не пью алкашку, тягаю железо. Так же было бы прикольно покататься на великах или электросамокатах (у меня последний)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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