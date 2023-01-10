О себе

Фотограф, резчик по дереву и в целом разносторонний и творческий челик.

Люблю погулять в лес в горы, в город или кафешки даже не зовите - я друид)

Не пью алкашку, тягаю железо. Так же было бы прикольно покататься на великах или электросамокатах (у меня последний)