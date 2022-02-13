Работаю в море. Меломан, геймер, любитель чтива и бесцельных прогулок. Балуюсь японскими мультиками и немного музыкальными инструментами.

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать

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