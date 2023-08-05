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Нижний Новгород
Профиль пользователя Anuta_vl

фото пользователя Anuta_vl

О себе

Я увлекаюсь творчеством: рисование, алмазная мозайка, домашний декор.
Люблю слушать музыку от классической до легкого рока)
Занимаюсь домашним цветоводством , летом дача)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться в Сормовском парке)

маленькое фото пользователя andrew1990
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → другое

Открыта для общения, дружбы, совместных мероприятий.

Откликнулось 5 участников

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