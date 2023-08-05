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Нижний Новгород
Я увлекаюсь творчеством: рисование, алмазная мозайка, домашний декор.
Нижний Новгород
Профиль пользователя Anuta_vl
О себе
Я увлекаюсь творчеством: рисование, алмазная мозайка, домашний декор.
Люблю слушать музыку от классической до легкого рока)
Занимаюсь домашним цветоводством , летом дача)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
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