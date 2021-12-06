Максимально странный музыкальный вкус. Плейлист от Меладзе до Скриптонита. Нравятся потешные, жизнерадостные люди. Люблю нетворкинг, кальян и отдых на природе с палатками)

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб

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