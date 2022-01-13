Нижний Новгород
Профиль пользователя DMT17
О себе
По-хорошему наверное со стороны нужно оценивать, через общение и взаимодействие узнавать насколько лично тебе подходит или не подходит человек. Но думаю стоит что-то написать чтобы хоть с чего-то начать 😅
Хмм, наверное начну с предпочтений в разном.
Музыку люблю разную - от синтвейва Kavinsky, индастриала NIN и рока Queen до эмбиента Aphex Twin, саундтрека Jesper Kyd, фолка Bjarla и дрим-поп Polnalyubvi.
Люблю смотреть фильмы и сериалы по вечерам. Книги к сожалению редко читаю, но если читаю то точно по мне что-то достойное.
Сам по себе парень добрый и отзывчивый.
Гуляю и выбираюсь куда-нибудь редко, но хотел бы как раз исправить этим приложением)
Был в сети вчера
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Не нравится:
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