О себе

По-хорошему наверное со стороны нужно оценивать, через общение и взаимодействие узнавать насколько лично тебе подходит или не подходит человек. Но думаю стоит что-то написать чтобы хоть с чего-то начать 😅



Хмм, наверное начну с предпочтений в разном.

Музыку люблю разную - от синтвейва Kavinsky, индастриала NIN и рока Queen до эмбиента Aphex Twin, саундтрека Jesper Kyd, фолка Bjarla и дрим-поп Polnalyubvi.

Люблю смотреть фильмы и сериалы по вечерам. Книги к сожалению редко читаю, но если читаю то точно по мне что-то достойное.

Сам по себе парень добрый и отзывчивый.

Гуляю и выбираюсь куда-нибудь редко, но хотел бы как раз исправить этим приложением)