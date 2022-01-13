⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород

Нижний Новгород
Профиль пользователя DMT17

фото пользователя DMT17

О себе

По-хорошему наверное со стороны нужно оценивать, через общение и взаимодействие узнавать насколько лично тебе подходит или не подходит человек. Но думаю стоит что-то написать чтобы хоть с чего-то начать 😅

Хмм, наверное начну с предпочтений в разном.
Музыку люблю разную - от синтвейва Kavinsky, индастриала NIN и рока Queen до эмбиента Aphex Twin, саундтрека Jesper Kyd, фолка Bjarla и дрим-поп Polnalyubvi.
Люблю смотреть фильмы и сериалы по вечерам. Книги к сожалению редко читаю, но если читаю то точно по мне что-то достойное.
Сам по себе парень добрый и отзывчивый.
Гуляю и выбираюсь куда-нибудь редко, но хотел бы как раз исправить этим приложением)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

маленькое фото пользователя 6006olga
маленькое фото пользователя Kristibu
маленькое фото пользователя Svetlana07
маленькое фото пользователя Cauav
маленькое фото пользователя Kirka
маленькое фото пользователя anastasia_69
маленькое фото пользователя Niborick
маленькое фото пользователя makhriina
маленькое фото пользователя Porsche
маленькое фото пользователя Farid52dzr
маленькое фото пользователя Tokigrey
маленькое фото пользователя VineRuN
маленькое фото пользователя E05Al
маленькое фото пользователя Andrey_152
маленькое фото пользователя Sudman
маленькое фото пользователя wakaranai
маленькое фото пользователя phaeton
маленькое фото пользователя LesyaDamer
маленькое фото пользователя Qwer1982ali
маленькое фото пользователя Yana1881
маленькое фото пользователя Stasy
маленькое фото пользователя andrew1990
маленькое фото пользователя Matvey356
маленькое фото пользователя MaoDzin
маленькое фото пользователя Mariya_1507
маленькое фото пользователя Killativ
маленькое фото пользователя Devereaux
маленькое фото пользователя MaxDer2598

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам