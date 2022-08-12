⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя chachachaboy0811

фото пользователя chachachaboy0811
фото #2 пользователя chachachaboy0811
фото #3 пользователя chachachaboy0811
фото #4 пользователя chachachaboy0811
фото #5 пользователя chachachaboy0811
фото #6 пользователя chachachaboy0811

О себе

Топлю за личностное саморазвитие, нравится узнавать что-то новое и обсуждать, развивать какие-то темы, но при этом не вступать в дискуссии
Меломан, нравится разная музыка по сложноописуемой симпатии...) !Евровижн фан! Хорошо отношусь к Бузовой
Марвел гик, нравится читать разные книги, комиксы и просто статьи, занимаюсь так же чтением, переводом и иногда написанием фф
Нравится огромное количество фильмов и сериалов (в том числе и Нетфликс, не критикую его), люблю ходить в кино (так же нормально отношусь к современным ремейкам)
При условии, что мне не так много лет, но я часто скучаю по началу двухтысячных...:((
Местами бываю неадекватным, иногда токсичным, критичным и саркастичным, часто меняется настроение, но при этом я очень добрый, всегда постараюсь помочь морально или физически, не осуждаю друзей (с кем не общаешься уже можно)), хорошо отношусь к обсуждению абсолютно любых тем (даже, если я в них ничего не понимаю))))
Иногда позволяю заняться себе спортивными упражнениями и сходить в спортзал, но далеко не придерживаюсь зож позиции, не люблю командные игры

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться
Ищу друзей со схожими увлечениями в профиле;)))
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.