Топлю за личностное саморазвитие, нравится узнавать что-то новое и обсуждать, развивать какие-то темы, но при этом не вступать в дискуссии Меломан, нравится разная музыка по сложноописуемой симпатии...) !Евровижн фан! Хорошо отношусь к Бузовой Марвел гик, нравится читать разные книги, комиксы и просто статьи, занимаюсь так же чтением, переводом и иногда написанием фф Нравится огромное количество фильмов и сериалов (в том числе и Нетфликс, не критикую его), люблю ходить в кино (так же нормально отношусь к современным ремейкам) При условии, что мне не так много лет, но я часто скучаю по началу двухтысячных...:(( Местами бываю неадекватным, иногда токсичным, критичным и саркастичным, часто меняется настроение, но при этом я очень добрый, всегда постараюсь помочь морально или физически, не осуждаю друзей (с кем не общаешься уже можно)), хорошо отношусь к обсуждению абсолютно любых тем (даже, если я в них ничего не понимаю)))) Иногда позволяю заняться себе спортивными упражнениями и сходить в спортзал, но далеко не придерживаюсь зож позиции, не люблю командные игры

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

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