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Москва
Профиль пользователя Alexsandr1993

фото пользователя Alexsandr1993

О себе

Нравится смотреть кино самых разных жанров. Читаю книги профантастику. По выходным люблю прогуляться по красивым местам.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти интересных собеседников.

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Откликнулся 1 участник
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