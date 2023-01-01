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Москва
Москва
Профиль пользователя Alexsandr1993
О себе
Нравится смотреть кино самых разных жанров. Читаю книги профантастику. По выходным люблю прогуляться по красивым местам.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино
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