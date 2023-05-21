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Краснодар
Профиль пользователя Dinara7887

фото пользователя Dinara7887

О себе

Люблю прогулки, походы в горы, море, загорать, посидеть в пабе выпить пиво, пообщаться, сходить на концерт, люблю тайскую кухню, увлекаюсь гороскопами, таро, астрологией, психологией.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружку сходить в кафе, потусить, погулять, в кино, пообщаться.

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Откликнулись 2 участника
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