Краснодар

Профиль пользователя Dinara7887

О себе Люблю прогулки, походы в горы, море, загорать, посидеть в пабе выпить пиво, пообщаться, сходить на концерт, люблю тайскую кухню, увлекаюсь гороскопами, таро, астрологией, психологией.

Была в сети на этой неделе

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