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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя ViktoriaV
О себе
Привет! Работаю, очень люблю природу, гулять, домашнюю атмосферу за чаепитием и просмотром фильмов, заниматься спортом)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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