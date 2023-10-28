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Краснодар
Профиль пользователя ViktoriaV

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О себе

Привет! Работаю, очень люблю природу, гулять, домашнюю атмосферу за чаепитием и просмотром фильмов, заниматься спортом)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг

маленькое фото пользователя san_yulia
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Alisa69

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Tasha7

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг💜

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Anna_Z

Краснодар → прогуляться, перекусить

Найти классную подругу ☺

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Nika.08

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу✨

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Oliszets

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Kachancik

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя viovet

Краснодар → прогуляться, перекусить

Давайте знакомиться

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Tasha94

Краснодар → другое

Ищу подружку☺

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Dasha_sem

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nastya0207

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять по центру города, поужинать и пообщаться в приятной компании

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Jemmi

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, легких на подъем и с которыми можно болтать обо всем))

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Viki_toryya

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу. 🫶🏼

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя VIOLETTA_V

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя KristinaKV

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей, общаться, посещать интересные места

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Loly

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пойдемте на мастер класс / арт или вы предложите

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя mc_sangeli

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 🌺🌺🌺🌺

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Natalie01

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пешие прогулки по Краснодару и простое дружеское общение.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя im_olechka

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кино на Барби 🩷

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя kiki44

Краснодар → прогуляться, перекусить

ищу подруг для совместного времяпрепровождения!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Elizabeth312

Краснодар → прогуляться, перекусить

Переехала в Краснодар, ищу подруг💃

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dinara7887

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружку сходить в кафе, потусить, погулять, в кино, пообщаться.

Откликнулись 3 участника

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