Краснодар

Профиль пользователя ViktoriaV

О себе Привет! Работаю, очень люблю природу, гулять, домашнюю атмосферу за чаепитием и просмотром фильмов, заниматься спортом)

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