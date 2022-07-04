Краснодар
Профиль пользователя ODoriS

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О себе

Всем привет,живу и работаю в Краснодаре,люблю путешествовать и собак,учу несколько иностранных языков,занимаюсь фитнесом(иногда бег йога),нравится гулять по вечерам. Общительная,люблю знакомиться и проводить время с интересными людьми,поэтому буду рада новым знакомствам,подругам, с которыми можно будет гулять ,общаться,может даже и путешествовать))

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка в Галицком

Участие в других событиях

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Краснодар → Другое

Ищу подругу✨

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Краснодар → Другое

Ищу подружек 🙂

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Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

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Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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Краснодар → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Marina3274
Краснодар → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

маленькое фото пользователя Violetta25
Краснодар → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Viki_toryya
Краснодар → Другое

Ищу подругу. 🫶🏼

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

маленькое фото пользователя Wasilka
Краснодар → Другое

Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки

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