Краснодар
Профиль пользователя ODoriS
О себе
Всем привет,живу и работаю в Краснодаре,люблю путешествовать и собак,учу несколько иностранных языков,занимаюсь фитнесом(иногда бег йога),нравится гулять по вечерам. Общительная,люблю знакомиться и проводить время с интересными людьми,поэтому буду рада новым знакомствам,подругам, с которыми можно будет гулять ,общаться,может даже и путешествовать))
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подругу✨
Ищу подружек 🙂
Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯♀️
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
Прогуляться или сходить куда-нибудь
Ищу подругу)
Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)
Ищу подругу
Ищу подругу. 🫶🏼
Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться
Съездить на рыбалку. Посетить Лаго-наки
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