Всем привет,живу и работаю в Краснодаре,люблю путешествовать и собак,учу несколько иностранных языков,занимаюсь фитнесом(иногда бег йога),нравится гулять по вечерам. Общительная,люблю знакомиться и проводить время с интересными людьми,поэтому буду рада новым знакомствам,подругам, с которыми можно будет гулять ,общаться,может даже и путешествовать))

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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Краснодар → прогуляться, перекусить Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → Другое Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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