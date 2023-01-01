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Королев
Профиль пользователя Alese4ka

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О себе

Переехала из Санкт-Петербурга год назад к жениху, сейчас готовимся к свадьбе)) Не смотря на то что на работе общения очень много, очень скучаю по подружкам и совместного времяпровождения с ними.Буду очень рада знакомствам💕

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Королев → сходить на мероприятие

Буду рада новым знакомствам и встречам!))прогуляться, сходить в гости

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Откликнулись 4 участника
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