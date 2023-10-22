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Королев
Профиль пользователя Kristinka5555

фото пользователя Kristinka5555

О себе

Я мама в декрете , недавно переехали в Королев ,Московская область . Знакомых и друзей здесь вообще нет . Очень бы хотелось подружиться с кем-то , пообщаться , прогуляться .

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться

События пользователя

Королев → прогуляться, перекусить

Хотелось бы пообщаться , встретиться , прогуляться .

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alese4ka

Королев → сходить на мероприятие

Буду рада новым знакомствам и встречам!))прогуляться, сходить в гости

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя AstroSovilo

Королев → прогуляться, перекусить

Кофе, прогулка и разговоры

Откликнулось 5 участников

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