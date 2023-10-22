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Королев
Королев
Профиль пользователя Kristinka5555
О себе
Я мама в декрете , недавно переехали в Королев ,Московская область . Знакомых и друзей здесь вообще нет . Очень бы хотелось подружиться с кем-то , пообщаться , прогуляться .
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
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