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Королев
Профиль пользователя Tanich

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О себе

Люблю много ходить пешком , вкусный кофе , слушать музыку в машине и громко петь.
Буду рада новым знакомствам и найти новых друзей, чтобы вместе проводить время🫶

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

События пользователя

Королев → другое

Открыта для новых знакомств

маленькое фото пользователя Astasia
Откликнулся 1 участник
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