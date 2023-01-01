Королев

Профиль пользователя Tanich

О себе Люблю много ходить пешком , вкусный кофе , слушать музыку в машине и громко петь.

Буду рада новым знакомствам и найти новых друзей, чтобы вместе проводить время🫶

Была в сети на прошлой неделе

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