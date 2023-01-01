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Королев
Люблю много ходить пешком , вкусный кофе , слушать музыку в машине и громко петь.
Королев
Профиль пользователя Tanich
О себе
Люблю много ходить пешком , вкусный кофе , слушать музыку в машине и громко петь.
Буду рада новым знакомствам и найти новых друзей, чтобы вместе проводить время🫶
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
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