Буду рада общению.) Люблю прогулки по городу; из книг предпочитаю детективы, фантастистику, классику; с удовольствием схожу в театр или посмотреть что-нибудь интересное.)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Кемерово → прогуляться, перекусить Хотелось бы съездить в какой-нибудь приют для животных, поддержите.

Санкт-Петербург → Другое Осваиваю приложение. Бывает свободное время. Поддержу беседу.

Ищешь друзей и компанию в городе Кемерово?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кемерово.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.