Кемерово
Профиль пользователя Slivka
О себе
Буду рада общению.) Люблю прогулки по городу; из книг предпочитаю детективы, фантастистику, классику; с удовольствием схожу в театр или посмотреть что-нибудь интересное.)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Осваиваю приложение. Бывает свободное время. Поддержу беседу.
Поболтать о всяком
Кому какие книги нравятся?
Пообщаться на разные темы, найти новые знакомства.
Пообщаться иногда вечерком..
Дискуссия на тему: Космический вестерн
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