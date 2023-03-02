Кемерово
Профиль пользователя VARYSHKA
О себе
- Зовут меня Варвара.
- Я общительная, люблю много переписываться и болтать по звонку☺️
- При первых встречах могу быть стеснительной.
- Раньше занималась Пол-Дэнс и ходила в модельное агенство, сейчас учусь в академии на программиста))
- фигура Песочные часы
Рост 162
Вес 39.0💗
- Очень люблю смотреть фильмы 🍿💕
- Умею и люблю кататься на коньках ⛸💓
- Тут ищу друзей, потом может и что то больше.
- Сама я из города Кемерово, с лесной поляны, ищу друзей со своего города)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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