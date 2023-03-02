Кемерово
Профиль пользователя VARYSHKA

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О себе

- Зовут меня Варвара.
- Я общительная, люблю много переписываться и болтать по звонку☺️
- При первых встречах могу быть стеснительной.
- Раньше занималась Пол-Дэнс и ходила в модельное агенство, сейчас учусь в академии на программиста))
- фигура Песочные часы
Рост 162
Вес 39.0💗
- Очень люблю смотреть фильмы 🍿💕
- Умею и люблю кататься на коньках ⛸💓
- Тут ищу друзей, потом может и что то больше.
- Сама я из города Кемерово, с лесной поляны, ищу друзей со своего города)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Кемерово → прогуляться, перекусить

Встретимся что бы прогуляться? В Кемерово, лесная поляна

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KirillTG
Кемерово → Другое

Непротив пойти погулять,поговорить.

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