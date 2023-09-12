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Москва
Привет)
Москва
Профиль пользователя Fenek
О себе
Привет)
Много работаю, параллельно учу английский экспрессом, собираюсь иди в мотошколу.
Люблю зверей, стейки, иногда гонять в другие города просто так.
Ищу подругу, с которой можно разделить и радость и огорчение и вообще говорить обо всем на свете)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн
Участие в других событиях
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