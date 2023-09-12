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Москва
Профиль пользователя Fenek

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О себе

Привет)
Много работаю, параллельно учу английский экспрессом, собираюсь иди в мотошколу.
Люблю зверей, стейки, иногда гонять в другие города просто так.
Ищу подругу, с которой можно разделить и радость и огорчение и вообще говорить обо всем на свете)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 46 участников

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