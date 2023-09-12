О себе

Привет)

Много работаю, параллельно учу английский экспрессом, собираюсь иди в мотошколу.

Люблю зверей, стейки, иногда гонять в другие города просто так.

Ищу подругу, с которой можно разделить и радость и огорчение и вообще говорить обо всем на свете)