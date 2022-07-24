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Кемерово
Кемерово
Профиль пользователя Asu7
О себе
Пытаюсь найти друзей чтобы создать компанию) особо не чем не занимаюсь, нравится шоу "импровизаторы")
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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