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Кемерово
Профиль пользователя Asu7

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О себе

Пытаюсь найти друзей чтобы создать компанию) особо не чем не занимаюсь, нравится шоу "импровизаторы")

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика🏢 Работа💕 Обсудить отношения🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Кемерово → прогуляться, перекусить

Я хочу создать компанию чтобы гулять, общаться) ленинский район.

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