Кемерово
Профиль пользователя Salisheva
О себе
Не так давно переехала в Кемерово. Была так занята работой, что просто перестала социализироваться 🫠 но зато завела собаку 😅
Сейчас пытаюсь взять себя в руки (перестала заниматься и раскабанела ужасно), привести менталку в порядок и просто найти уже друзей, потому что весь мой кругозор заканчивается парнем и работой.
Люблю гулять, не против пропустить по коктейлю в пятницу и за любой движ. Может в Кемерово и проходят какие то крутые мероприятия, но я о них ничерта не знаю.
Не против, если найду кого то, с кем можно ходить в зал, а вообще давно мечтаю пойти на танцы, но я немного воробушек-социофобушек и мне неловко 😂
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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