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Кемерово
Профиль пользователя RomanceBK

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О себе

Всем привет!!! Меня зовут Роман.
Я открыт для новых знакомств и готов познакомиться с интересными людьми, которые разделяют мои интересы и ценности. Если вы считаете, что мы можем найти общий язык, буду рад познакомиться с вами!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре
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