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Кемерово
Всем привет!!! Меня зовут Роман.
Кемерово
Профиль пользователя RomanceBK
О себе
Всем привет!!! Меня зовут Роман.
Я открыт для новых знакомств и готов познакомиться с интересными людьми, которые разделяют мои интересы и ценности. Если вы считаете, что мы можем найти общий язык, буду рад познакомиться с вами!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового
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